Olivier LATREILLE

Depuis mars 2011, creation et pilotage d'un bureau d'etude afin d'accompagner le lancement et le developpement de la filiale d'Arval dédiée aux PME / Pro et canal intermedie :



- déploiement principes Lean auprès des équipes (formation / action, coaching managers)

- alignement stratégique (Hoshin Kanri)

- pilotage projets stratégiques (MOA, organisation)

- politique qualité (dont certification ISO 9001)



Préalablement en charge de l'organisation Corporate au sein du groupe Arval.



- Projets d'organisation groupe (20 filiales)

- Plan d'efficacité / d'économie groupe

- Animation d'un réseau de correspondants locaux (organisateurs)



Précédemment, consultant durant 7 ans chez Colombus Consulting, après 2 ans de stratégie aux USA pour Schneider Electric et 2 années en tant qu'ingénieur commercial grands compte sur le secteur de l'industrie pour Atos Origin



Mes compétences :

5S

organisation

développement commercial

conseil

lean

chef de projet

Program Manager

eprocurement

achat