Diplomée de l’ICSV, je dispose d’une expérience confirmée d’une dizaine d’années dans les réseaux retail, en management de petites unités dédiées au monde du luxe.

J'ai rejoint MRI network en 2010.

Mon parcours commercial et management de centres de profits me permet d’être efficace dans le sourcing et l’évaluation d’Impactplayers.