Jeune développeuse dans la région nantaise, je suis passionnée par le développement front-end et la gestion de projet Agile.

Je suis une personne très souriante , enthousiaste , ultra adaptable (un vrai petit caméléon) et également autonome et indépendante.

Je suis également bilingue charabia de développeur/Français (je parle également un anglais de niveau professionnel).

Je sais constamment où je vais et ne perds jamais mon objectif de vue.



Vous pouvez en apprendre plus sur moi et mes réalisations sur mon site :

http://marie-bizet.fr



Mes compétences :

CSS3

Html5

Photoshop

JQuery

Action script 3

Smarty

Php/mysql

JAVA

PHP5

Symfony

Drupal

Mootools

Wordpress

Responsive Design

Prestashop

Ruby on Rails

React

Git