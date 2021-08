Marie BORGERS

Après avoir été responsable éditoriale Destinations et chargée de SEO chez Routard.com, je travaille actuellement en free-lance depuis le Japon, en tant que rédactrice et éditrice web.

Je rédige pour le compte de plusieurs publications print et web spécialisées sur le Japon : Voyapon, Gokan Mag, le Journal du Japon, Mr Japanization.

Je signe des articles sur les sites touristiques, sur l'histoire, la culture, l'art et les traditions de l'Archipel, sur la société japonaise, ou bien sur des aspects pratiques de la vie au Japon.