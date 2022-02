Marie BOUCAUD

Depuis plus de 10 ans, mon identité professionnelle est au carrefour de la gestion de projet, conduite du changement et recherche appliquée dans les sciences sociales.

Je me suis spécialisée sur les thématiques du genre, de linclusion et du développement personnel et ai notamment porté un projet damélioration de la Qualité de Vie au Travail dans mon dernier poste. Mes compétences humaines se sont illustrées tout au long de mes expériences, au sein dorganismes de formation, de grands comptes et d organisations onusiennes.



Après une année sabbatique principalement passée au cœur de la nature à redéfinir mes priorités, je souhaite aujourdhui valoriser mes acquis techniques et humains en développant des programmes de Qualité de Vie au Travail (QVT) au sein dorganisations cherchant à allier engagement sociétal et bien-être salarial.





Bilingue anglais et espagnol, avec un niveau intermédiaire en russe et brésilien, je mépanouis pleinement dans des univers internationaux et multi-linguistes.