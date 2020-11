Myriam BOUCAUD

Riche d’une expérience de 17 ans dans le monde du fruits et légumes, j’ai développé le sens du relationnel et acquis une grande faculté d’adaptation au travers des missions commerciales comme qualitatives et des formations dont j’ai eu la charge.



J’ai ensuite rejoint l’univers de l’apiculture où j’ai appris, et apprends encore, le beau et passionnant métier d’apicultrice.



Rigoureuse, autonome, dynamique et polyvalente, je souhaite aujourd’hui utiliser toutes ces compétences techniques et humaines pour mener de nouveaux challenges!



Trilingue, je parle espagnol couramment, j’ai un TOEIC de 675 en anglais et quelques notions d’italien. Je dispose aussi des permis de conduire BE et C.



Mes compétences :

Evaluer les risques

Optimiser la gestion de stocks

Encadrer le personnel

Transmettre les méthodes/ l'état d'esprit de la Q

Optimiser la qualité de production

Diagnostiquer les causes des imperfections

Veiller au respect de la conformité

Veiller au respect des coûts et des délais

Fidéliser clients et fournisseurs

Vente

GMS

Sourcing

Import/Export

Audit

Hazard Analysis and Critical Control Point

Achats

Notions de pédagogie pour adultes

Definir la politique qualité

Vérification des stocks

Gestion des stocks et approvisionnement

Veille concurrentielle

Gestion de la production

Management des ventes

Développement de partenariats

Techniques de vente

Vente B2B

Vente directe

Gestion des achats

Achats internationaux

Gestion de la qualité

Management de la qualité

Audit qualité

Contrôle qualité

Négociation commerciale

Management

Reporting

Elever / produire des cellules royales par greffag

Récolter extraire et conditionner le miel en fonct

Maîtriser l'essaimage naturel des ruches

Développer la produc