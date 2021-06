Marie-Caroline BONNEFOY

೦ Animation de communauté web

೦ Mise en place de Newsletter

೦ Organisation d’un plan de campagne web

೦ Traitement des demandes client par chat, e-mail et tél

೦ Partenariats presse et influenceurs

೦ Animation de jeux concours

೦ Gestion des litiges clients

೦ Création de contenus : articles, blog, descriptifs produits, vidéos,photos et retouches.

೦ Création et mise en ligne de publicités

೦ Analyse et suivi des indicateurs de performances web et réseaux sociaux



Mes compétences :

Développement commercial

Marketing de la mode

Luxe

Management commercial

Mode

Administration des ventes

Vente B2B

Techniques de vente

Stylisme

Microsoft Excel

E-commerce

Infographie

Mail marketing

Communication

Adobe Photoshop CS6

Microsoft PowerPoint

SAP Business Objects

Rédaction de contenus

Community management

Coordination de projets

Entrepreneuriat

Newsletter

Développement de partenariats

Google Adwords

Adobe Premiere

Webmarketing

Instagram

Google analytics

Wordpress

Adobe Lightroom

Réseaux sociaux

Emailing