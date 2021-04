Marie-Cécile Manche-Jourdan

Bonjour je suis Marie-Cécile, une jeune femme très active et au tempérament jovial.



Travail d’équipe ou en solo, on me reconnait une grande performance dans ce que je réalise.



Je suis toujours à l’écoute de nouveaux challenges et compétitrice dans l’âme.



Travailler avec moi c’est vous assurer des moments d’échanges, d’écoute, de respect dans les règles de l’art. Des rires, du sérieux et une bonne convivialité.



Je souhaite développer mon réseau professionnel car selon moi la connaissance de l’autre est la base dans tout début d’échanges ou de partenariat.



Les rencontres professionnelles ne se font jamais au hasard, si elles se trouvent sur notre parcours c’est pour une bonne raison…

Marie-Cécile



Mes compétences :

Informatique

Encaissements et décaissements

Voyages

Fidélisation client

Gestion du stress

Volontaire aimant les challenges

Accueil du public

Renouvellement Abonnements

Responsable d'agence

Respect de l'espace et des rythmes de chacun

Respect des valeurs

Renouvellement de l'offre

Vente directe

Clientèle privée

Relation clientèle

Cuisine

Volontaire et énergique

Accueil téléphonique

Accueil physique et téléphonique

Suivi clients

Ouverte et communicative

Dynamique.ayant le sens d'analyse et d'écoute

Persévérante et honnête

Dynamique commerciale

Engagement client

Fiches techniques

Internet

Respect du client

Fidélisation et accompagnement

Respect de l'autre

Fiches produits

Ouverte sur la nouveauté

Accueil en entreprise

Ouverte d'esprit et esprit d'équipe

Persévérante.Autonome

Organisation du travail

Phoning

Persévérant et Persuasif

Suivi qualité

Rendez vous clients

Accueil et Courtoisie

Conseil

Respect des engagements

Accueil clients

Vente en ligne

Téléprospection

Humour

Ouverte d'esprit et