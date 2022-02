Actuellement Assistante juridique et fiscale dans un cabinet d'avocats, je suis chargée de la gestion du suivi des formalités de creation, modifications statutaires de sociétés et des approbations des comptes annuels et de réaliser la mise en forme et la rédaction de procédures de contentieux fiscaux



Mes compétences :

Adaptabilité

Respect des procédures du droit des affaires

Sociable

Rigueur

Force de proposition