Marie CHAMOIS

Diplomé d'Ostéopathie à l'Institut Supérieur d'Ostéopathie de Lille en 2011.



Mon cabinet se situe au 63 rue Gabriel Péri à Halluin.



L'ostéopathie s'adresse aussi bien au nourisson, à l'enfant, à l'adulte, au sportif, à la personne âgée ainsi qu'aux personnes handicapées.



L'ostéopathie est une thérapie manuelle qui s'emploie à diagnostiquer les restrictions de mobilité qui peuvent affecter l'ensemble des structures composant le corps humain: l'appareil locomoteur, cranio-facial ou viscéral.



Une séance d'ostéopathie commence par un interrogatoire et l'examen approfondi des bilans médicaux (radio, scanner, IRM, examen biologique...)

afin de cerner l'état de santé du patient.

Elle se poursuit par des tests médicaux d'exclusion pour s'assurer que rien ne contre-indique sa pratique.

Enfin, l'examen statique et dynamique du corps et les tests palpatoires permettent de poser un diagnostic ostéopathique concernant vos douleurs.



Motifs de consultations:

- anxiété, troubles du sommeil, stress, palpitation, oppresion thoracique...

- séquelles de fractures, entorses, chutes, accidents de voiture...

- rhinites, sinusites, vertiges, asthme...

- maux de tête, accompagnement d'un traitement orthodontique...

- cervicalgies, dorsalgies,costalgies, lombalgies, pubalgies, sacralgies, scolioses,douleurs articulaires, tendinites...

- cruralgies, sciatalgies

- névralgies cervico-brachiales, intercostales, d'Arnold...

- troubles circulatoires, congestion veineuse, hémorroïdes...

- ballonements, RGO, troubles hépato-biliaires, digestion difficile, constipation, diarrhée...

- séquelles de pyélonéphrites, coliques néphrétiques, infections urinaires...

- règles douloureuses, suite d'accouchement...



" L'ostéopathe fait prendre conscience à chacun qu'il est responsable de son capital santé qu'il peut préserver par une hygiène de vie et un suivi ostéopathique régulier."



Les mutuelles remboursent de plus en plus les actes d'ostéopathie, renseignez-vous.



Pour tous autres renseignements, vo