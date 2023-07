Marie-Christine DI MURRO

Je suis la responsable opérationnelle de Cosmet'in Lyon (ex CED : Centre Européen de Dermocosmétologie), association professionnelle créée en 1962 par le Pr Jean COTTE dont le but est de promouvoir la dermocosmétologie scientifique à travers l'organisation de congrès scientifiques en rapport avec les cosmétiques : CIL Skin Science Days (ex Journées Européennes de Dermocosmétologie), Journée Thématique, Cosmetotest, Cosmetics & You (évènement pour le grand public), etc.

www.cosmetinlyon.com



Mes compétences : 1/3 communication, 1/3 organisation-gestion, 1/3 scientifique et 100 % ASSOCIATIF



Je m'épanouis à travers le bénévolat que j'exerce depuis de nombreuses années :

- APF (Association des Paralysés de France) : assistante commerciale à l'ESAT La Sandale du Pèlerin pendant 2 ans

- CLASS (Cercle Lyonnais des ASsistants et Secrétaires, réseau professionnel dont l'objectif est de promouvoir et valoriser les métiers de lassistanat) : adhérente dès la création en 2004, j'en ai été la Secrétaire pendant 4 ans

- depuis 2006 jury professionnel pour l'épreuve orale de présentations des actions professionnelles (BTS Assistant de direction, puis Assistant manager et actuellement SAM)

- et maintenant association de parents d'élèves : Présidente et co-fondatrice de l'API Joseph Brenier depuis 2013, membre du Conseil d'Administration de l'APEL Pierre Termier Monplaisir depuis 2020.



Ma troisième passion est l'immobilier (la gestion locative plus précisément) que je pratique en autodidacte depuis 2008 et qui m'a permis de devenir Agent de visite immobilier soir et week-end sur Lyon : https://agentdevisiteimmolyon.blogspot.com/



Mes compétences :

Gestion de projet

Cosmétique

Gestion associative

Organisation d'évènements

Communication

Direction générale

Gestion locative