Marie Christine FRESSE

40 ans d'activité professionnelle et de formation continue, de l' acupuncture au quantique. Harmonisation des énergies, chi kung et tai chi, feng shui.... Aujourd'hui, les pratiques ancestrales trouvent résonance dans le quantique, aussi j'intègre à ma pratique la dimension des énergies subtiles: interventions sur le champ morphogénétique... Décongestion et harmonisation de la structure énergétique, pour l'humain, la maison (domothérapie subtile), les animaux, les plantes, selon la Technique Energétique et Vibrationnelle (TEV®) mise au point par Roberto Zamperini, et diffusée par le CRESS® (Centre de Recherche sur les Energies et Systèmes Subtils) dont le siège est à Rome. Une technique vibrationnelle, informative, puissante, sérieuse, en parfaite adéquation avec les médecines ancestrales.

De part son approche "scientifique", elle se distingue des pratiques ésotériques. Elle repose en effet sur des connaissances approfondies, telles que lanatomie, la physiologie, la biologie, les neuro-sciences La TEV® est multidimensionnelle: elle travaille dans toutes les dimensions de la personne: physique, émotionnelle, mentale, spirituelle

La TEV® a pour effet daugmenter la vitalité, elle alimente le processus vital. Elle corrige les schémas comportementaux, les schémas familiaux Elle augmente notre seuil de bio-compatibilité, nos défenses, elle stimule le corps énergétique pour son adaptation adéquate à lenvironnement, dans toutes les dimensions de la personne. Elle s'applique également aux animaux, aux lieux de vie (domothérapie).

Roberto Zamperini a mis au point la technologie Cleanergy pour que chacun, sans formation préalable, puisse améliorer sa vitalité au quotidien.

Mes intervention:

- Soins quantiques: en présentiel ou à distance.

- Formations

Séjours ressourcement Lao sur la montagne, programmes personnalisés, adapté, du débutant au professionnel. Toutes les infos utiles sur le site "énergies subtiles, bio résonance"

https://www.vibration-information-energie.fr

Merci et au plaisir du partage!