Marie Christine RIAZA

Au sein de la Direction Entrepreneuriat, Commerce et Proximité (Service animation réseaux commerce et SAP) de la CCI de Lyon, mes missions principales consistent à :



- Promouvoir Le Forum Franchise organisé annuellement en Octobre par la CCI de Lyon : promotion du Forum Franchise à Franchise Expo Paris, recrutement des enseignes, organisation de l'évènement, promotion, recrutement du visitorat, logistique, veille documentaire, site internet dédié...



- Organiser et promouvoir les Rencontres de la Franchise auprès des Franchiseurs qui recrutent de nouveaux candidats à la Franchise



- Gérer la partie opérationnelle de la Grande Semaine du Commerce dont l'objectif est de valoriser et animer le commerce de proximité pendant 10 jours (4 500 commerçants mobilisés) et prendre en charge l'organisation du concours "Les Lauriers du Commerce". Ce concours est destiné aux commerçants indépendants qui peuvent candidater dans 5 catégories autour d'une thématique "commerce" (vitrine commerciale, reprise, innovation commerciale, développement commercial et Commerce non sédentaire) ainsi qu'aux Unions Commerciales (Laurier de la Dynamique de l'Union Commerciale et/ou de l'Animation commerciale) qui trouvent ici le moyen de mettre en avant leurs actions d'animation et de promotion du commerce sur leur territoire.



- Accompagner les commerçants lyonnais qui appartiennent au réseau Lyon Commerce Leaders dans leur développement en France et à l'international et faire une veille documentaire sur les nouveaux concepts lyonnais dans le domaine du commerce.



- Participer et accompagner au MAPIC et au SIEC les commerçants lyonnais qui cherchent à se développer en France et à l'étranger (Le MAPIC, plus grand salon mondial de l’immobilier commercial, met en relation l'offre (acteurs de l'immobilier, investisseurs, propriétaires et gestionnaires de sites commerciaux, villes, collectivités territoriales...) et la demande (enseignes, franchises...) afin de créer de réelles opportunités d'affaires.



Mes compétences :

Franchise

Distribution

Prospection commerciale

Communication