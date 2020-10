Marie-Christine ROUVIÈRE

Sociologue de formation, spécialiste du développement rural ainsi que de la gestion intégrée des ressources naturelles et des ressources en eau, j'ai plus de 25 ans d'expérience en Afrique Subsaharienne ainsi que dans l'Océan Indien au sein de projets de coopération technique bilatérale et multilatérale en tant que conseiller technique, assistant technique, chef de projet ou chef de mission.



Gestion de projets,

Management d'équipes pluridisciplinaires

Accompagnement de projets et de programmes de développement rural

Appui institutionnel dans le secteur de l'eau et de l'assainissement

Renforcement des capacités des acteurs (niveau national, régional, local)

Conception et mise en oeuvre de dispositifs de formation non formelle pour la création d'emploi et d'auto emploi (femmes et jeunes)

Gestion intégrée des ressources forestières et des ressources en eau (GIRE) et marketing de l'eau

Décentralisation communale

Sécurité alimentaire

Valorisation des filières agricoles en milieu rural

Economies d'énergie

Gestion des conflits (agriculteurs /éleveurs, situation post crise)

Intégration du genre

Coaching

Planification participative,

Suivi & évaluation, mesure et analyse de l'impact,

Etudes et diagnostic social et socio-économique

Élaboration de matériel didactique...



Mes compétences :

Gestion de projet à l'international

Appui au secteur de l'eau et de l'assainissement

Sociologue spécialiste du développement rural

Renforcement des capacités

Conception de dispositifs de formation

Appui institutionnel

Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)

Management d'équipes pluridisciplinaires et multic