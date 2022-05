Marie-Christine ROUXEL

J'ai travaillé en qualité de négociatrice immobilière dans la région Bretagne. Mon goût du challenge étant, au bout de 3 ans dans le métier je suis devenue responsable de l’action commerciale. J'ai terminé 2ème au challenge des masters. Mes missions étaient axées sur la formation des négociateurs, la prospection, l’estimation de biens, la prise de mandat et le suivi des vendeurs, les visites des biens et le suivi des acquéreurs, la prise et la présentation des offres, la rédaction des compromis et l’accompagnement chez le notaire.



Passionnée par ce nouveau métier, j'ai décidé de transmettre mon savoir-faire et mon savoir-être aux personnes qui ont envie de se remettre en question ; d’aller plus loin dans leur profession et qui souhaitent développer leur chiffre d’affaires avec plus de conviction.



Aujourd’hui, je travaille d’une part dans un lycée en qualité de professeur de vente (100% de réussite à l’examen en 2011) et d’autre part, avec 2 organismes de formation spécialisés dans la formation immobilière "terrain" intra et inter.



« Croyez dans ce que vous faites et vous le ferez bien »



Mes compétences :

Accueil

Accueil physique

Accueil physique et téléphonique

Commerciales

Conseil

Formation

Physique