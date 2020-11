Christophe ROUXEL

Construire le pont entre le métier et la technologie.



Qu'on l'appelle "Transformation & Innovation", "Alignement stratégique du SI", "Architecture d'Enterprise", autrefois "Analyse systémique" ou plus récemment "Urbanisme", dans tous les cas il s'agit de "dessiner" le Système d'Information de demain, en termes de cible et de trajectoire, de manière à servir la transformation de l'entreprise. Ce dessin s'obtient par l'analyse et la mise en relation des parties prenantes, de leurs stratégies, des processus et des objets métiers, du patrimoine applicatif et informationnel, et bien sûr des technologies de l'information et des nouveaux usages.



Mais comment combiner empathie métier et curiosité technologique ? Au quotidien cela consiste à accompagner les DSI et leurs DG dans la conception et le pilotage de l'évolution de leur système d'information, en mettant le meilleur de l'IT au service du Business de l'entreprise. L'ambition c'est un SI qui satisfasse le plus efficacement possible les enjeux de l'entreprise, autrement dit, que les investissements en SI contribuent à la création de plus de valeur pour l'entreprise. Métiers et DSI attendent des architectes dentreprise quils jouent un rôle plus stratégique en aidant à identifier les innovations qui donnent de nouvelles opportunités daffaire.



Tout cela est classique et finalement assez simple, si ce n'est que l'entreprise c'est aussi et surtout des femmes et des hommes que le SI doit servir et avec lesquels le SI se construit ; Il faut donc prendre en compte le facteur humain et les relations de pouvoir, et savoir mettre de l'huile dans les rouages de la gouvernance des projets pour aboutir à la cible qu'on s'est fixée. C'est toute l'importance de l'accompagnement aux projets, par des préconisations pertinentes, une valorisation des objectifs à atteindre, l'apport de démonstrations et de preuves, et le partage des meilleures pratiques d'architecture et de gouvernance.



Mes compétences :

Schéma Directeur

Conseil

Architecture

Big data

GED

CRM

ESB

Système d'Information

Enterprise Architecture

Urbanisme