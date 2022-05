Marie Christine RUE LUMEAU

Directeur des Ressources Humaines Opérationnel

Sièges - sites industriels - forces commerciales - recherche et développement



• Plus de 20 ans d’expérience en RH dans l’industrie et dans des organisations professionnelles m’ont permis d’acquérir toutes les compétences d’un DRH confirmé dans un environnement international, compétitif et en forte croissance.

 Business Partner orienté résultats, leader proactif, crédible et constructif dans la gestion de projets de réorganisation ou de développement, créatif, pragmatique, capable d’analyse et de résoudre des problèmes.

 Qualités d’écoute et de communication sont mes atouts pour fédérer et créer des relations et un environnement propices à la motivation et à la performance.

 Capacité à prendre du recul et à être opérationnel pour définir une stratégie et la mettre en œuvre de façon concrète.





Mes compétences :

Talent management

Procédure RH dans le cadre de SOX

Change management/conduite du changement

Communication interne

Harmonisation sociale

Gestion des ressources humaines

Coaching et conseil auprès des managers

Budget et reporting

Performance management

Services généraux

Recrutement

Négociation individuelle et collective

Relations sociales & syndicales

Mobilité interne et externe

Partage d' une culture commune

Acquisition/ fusion/ Integration/cession

Formation professionnelle continue

Restructuration/Réorganistaion