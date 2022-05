Marie-Christine RUETSCH

Avocate associée et gérante du cabinet d’avocat d’affaires YTEA AVOCATS CONSEILS qui est implanté à BEAUMONT, dans l’agglomération de CLERMONT-FERRAND, depuis le 1er décembre 2013.



YTEA AVOCATS CONSEILS a été créé pour répondre aux besoins et aux attentes des dirigeants d’entreprises, de TPE et PME, implantées en AUVERGNE, confrontés à des problématiques juridiques, fiscales et sociales de plus en plus complexes.



Notre métier est d’aider les dirigeants d’entreprises et de sociétés, de toutes tailles et de toutes activités (industrie, commerce, artisanat, profession libérale, etc.) à se développer en toute sécurité juridique, grâce à nos conseils avisés et à notre réactivité.



Nous intervenons dans les matières du droit commercial (contrats, baux, cessions de fonds de commerce, conditions générales de vente…), du droit des sociétés (constitutions, cessions de parts sociales et actions, cessions massives de droits sociaux, modifications statutaires, assemblées générales, suivi juridique annuel et ingénierie sociétaire), mais également du droit social (contrats de travail, procédures disciplinaires, documents internes, ruptures de contrats de travail) et du droit fiscal.



Principalement dédié au conseil aux entreprises, notre cabinet intervient également occasionnellement au soutien des intérêts de ses clients dans le cadre de procédures judiciaires devant les tribunaux de commerce et les conseils de prud’hommes.





Parce que la vie d’une entreprise, qu’elle soit sous la forme la plus simple d’auto-entrepreneur ou entreprise individuelle, ou qu’elle soit sous forme sociétaire, est naturellement vouée à connaitre des périodes de changements volontaires ou subis, YTEA AVOCATS CONSEILS est à même de répondre à toutes vos attentes en matière de rédaction d’actes, d’ingénierie, de négociation, de transaction, voire de contentieux en droit des affaires.



Immergée dans ce monde aussi passionnant et grisant que dur et stratégique, et à mon tour dirigeante d’entreprise, j’ai intégré avec conviction et esprit d’ouverture et de partage des clubs et réseaux d’affaires auvergnats, tels que le Groupement des Créateurs d’Entreprises (GCE) ou le BNI (Business Network International) qui me permettent de côtoyer régulièrement des représentants économiques incontournables de la région et de mesurer ainsi, à leurs côtés, leurs aspirations et leurs multiples problématiques.



Cette expérience collaborative et communautaire contribue aussi à conférer à notre Cabinet une dimension « Terrain » essentielle dans la compréhension des problématiques et enjeux de nos clients, et qui demeure la clé de notre état d’esprit et le fondement de nos conseils.



Quelque soit la phase de votre entreprise ou de votre société, voire de votre futur projet entrepreneurial, je vous invite à me contacter pour étudier avec vous les meilleures solutions juridiques et vous accompagner dans votre croissance le plus longtemps possible je l’espère.



Ensemble, avançons et grandissons… dans un monde de droit.



Mes compétences :

Droit des contrats

Droit social

Droit des affaires

Droit commercial

Droit