Marie-Christine RUIZ

A 21 ans, je suis là à l'ouverture du magasin Habitat aux Codeliers à Lyon et je commence ma carrière en tant que responsable de rayon tissu. Expérience très constructive.

Mise en route d'un magasin nouvelle génération.

Responsable de Boutique Etam Paris pendant 4 ans.

Responsable des ventes et encadrement du personnel.



Après cela j'ai découvert un métier passionnant : courtier en céréales où les marchés internationnaux et le trade sont devenus mes outils de travail.(Marché à terme le Matif).Opérations back to back.

Mise en place de contrats "cadres" avec des coopératives ou négociants(Cérégain, Intercéréales Schouten...)

J'ai appris et aimé ce métier au sein d'une Socité de Courtage Piton.



La seconde partie de mon itiniraire fût axée sur le côté "administratif des ventes"

Assistante commerciale d'un Meunier avec la gestion des clients boulangers en France et à l'exportation (Containers)où le compagnonnage est primordial.

Puis dernière étage , assistante administrative au sein d'une imprimerie située dans la Nièvre.

Expérience de longue durée, avec une connaissance d'un métier qui malgré l'évolution des techniques se bat.Après une intégration au sein d'une société de distribution de boissons en tant qu'assisante co, mon axe de recherche tend vers une intrégation plus créative parmi un environnement dans lequel mon dynamisme et le sens du relationnel pourrait se développer .



Mes compétences :

Réactivité. Sens de l'écoute

Sens du relationnel