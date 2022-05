Laetitia RUIZ

Titre de Comptable gestionnaire obtenu en mars 2017

Ce diplôme complète mon expérience de 9 ans : Assistante de gestion, Assistante de direction, Chargée de formation, Comptabilité fournisseur, Comptabilité client, ....



Compétences multiples:

Comptabilité générale et analytique

Gestion RH PAIE

Gestion administrative globale

Trésorerie / banque



Disponible immédiatement, je souhaite m'investir à un poste d'Assistante Comptable aux activités polyvalentes



Rigueur, méthode, discrétion me caractérisent



Mes compétences :

Administratif

Assistante de gestion

Secrétariat

Microsoft Office

Accueil physique et téléphonique

Internet

Comptabilité

Déclarations sociales et fiscales

Comptabilité clients

Sage

Comptabilité fournisseurs

Comptabilité analytique

Comptabilité générale

Paie

Trésorerie