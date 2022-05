Laetitia RUIZ

Commerciale terrain confirmée dans le domaine de l'éclairage intérieur fonctionnel et système de de gestion de la lumière.

De nature joyeuse et dynamique, j'ai également de bonne connaissance technique de l'éclairage et des nouvelles technologies.



Je suis tombé dans l'éclairage par hasard et je ne pense pas m'en éloigner un jour, c'est un domaine en constante évolution, grâce en parti à l'arrivé de nouvelle technologie dont la LED.



Ce qui rend cette famille très intéressante et nous permet de réaliser des projets très variés, sans jamais risquer de nous ennuyer...



Mes compétences :

Excel

CRM

Dialux

Technique

Commerciale

Sens du relationnel

Eclairage