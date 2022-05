Marie-Christine SANNEJAN

Un engagement de plus de 30 ans au service d’entreprises et de groupes internationaux dans leurs mutations et leur contrôle :

• conduite de projets stratégiques (mises en place d’ERP, recherches et intégrations d’acquisitions, réorganisations et fermetures de sites, développement international)

• contrôle interne, optimisation des processus : BI, self audit, best practices, IFRS

Animation des services comptables, contrôle de gestion , informatique ... Management de projets transverses, je suis actuellement à la recherche de nouveaux challenges de préférence en tant que DAF salariée, inscrivant son action dans la durée mais aussi comme conseil, DAF part time ou manager de transition via la société M.A.C.K.S. sas crée à cette intention.



Mes compétences :

Rigueur

Dynamisme