Ma carrière résolument tournée vers les chiffres et les relations humaines durant plus de 20 ans, me permet de vous apporter mon expérience dans les domaines : administratif et comptable. Rigoureuse, autonome et discrète, je m'investirai efficacement dans les missions qui me seront confiées.



Mes compétences :

Saisir des factures d'achats et de ventes

Préparation des Paies et des Contrats

Saisie comptable

Secrétariat administratif

Gestion de la trésorerie

Recouvrement des créances…