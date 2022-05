Marie-Christine SIMONETTI

Dotée d'une grande capacité d'écoute et d'analyse, je souhaite pouvoir apporter mon expertise dans une fonction commerciale ou de formation. Ce qui m'anime : la mise en pratique au sein d'une entreprise et la transmission auprès d'une équipe : des savoir-être et savoir-faire prolifiques à toute organisation . J'ai à cœur d'approcher une nouvelle organisation du travail avec de nouveaux collaborateurs qui sauront enrichir mon parcours professionnel et porter mon action dans la réalisation de nouveaux projets.



Mes compétences :

Enseignement

Travail en équipe

Gestion de projet

Mise en avant de notre savoir-faire

Vente