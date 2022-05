Marie-Christine SONGUE KAKISINGI

Jeune Professionnelle, je suis très orientée sur les process et les resultats à atteindre. De nature joviale, j'estime que l'humilité et la confiance qu'on inspire aux autres ouvrent la porte au succès.



Mon experience m'a fait développé à un esprit d'endurance et de flexibilité dans des entreprises souvent très sensibles au changement et au progrès dans les process et les objectifs.



Enfin, pour moi, le travail d'équipe est une force que je n'hesite pas à promouvoir en favorisant une atmosphère de travail agréable et des relations de qualité avec tous mes collègues et partenaires.



Mes compétences :

People Management

SAP HR

Safety

Learning & Developpement

Internal Communication

Resourcing

Manpower planning

KPI reporting and analysis

Project management

HR Advice