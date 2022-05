Marie-Christine SONNEVILLE

Artiste dans l'âme, ancienne étudiante à la Faculté d'Histoire de l'Art et Archéologie de Paris, et diplômée de l'Académie des Arts d'Avignon en qualité de d'artiste peintre en décors.

Je suis une créatrice. Je travaille sur de multiples supports : meubles, objets variés, panneaux muraux, fresques et également tableaux.

Mon site internet :

J'étudie tout projet sérieux, y compris collaboratif. L'union fait la force. Mon mari est également disponible. Il est parfois mon complément "technique" et administratif !



Mes compétences :

Artiste

Création

Décoration

Décoration intérieure

Home staging

Peinture

Réhabilitation

Relooking