Marie Christine TARTAS

COMPETENCES



- Consultante Help Desk Gestion Administrative des patients

- Prise en charge des patients, la collecte d'activité, dossier patient/dossier de soins

- Connaissance fonctionnelle sur la facturation et la comptabilité en établissement de santé

- Aide au paramétrage de différents logiciels de santé

- Maitrise des normes B2, NOÉMIE et FSE

- Conseil en organisation de laboratoire d'analyses

- Analyses médicales et environnementales

- Maintenance d'automates

- Capacités d'analyses de synthèse d'écoute et de dialogue





DIVERS



Langue : Anglais Technique

Informatique : Microsoft Office, Connaissances Oracle/SQL, SAP(logiciel de gestion entreprise)



