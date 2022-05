Marie-Christine THERY

Servir le public avec efficacité et rigueur, telles sont les caractéristiques de la façon dont j'exerce aujourd'hui mon métier.



Dotée d'une formation en gestion et en ressources humaines, après un passage par le secteur privé, j'ai choisi de rejoindre la fonction publique et d'y évoluer.

D'assistante comptable, je suis devenue cadre par la voie des concours.



C'est aujourd'hui avec beaucoup de bonheur et de plaisir que je conjugue avec harmonie vie professionnelle et personnelle.



Femme, maman, salariée et personne en fauteuil, autant de différences que je transforme en atouts.



Mes compétences :

Fonction publique

Fonction publique territoriale