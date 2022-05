Marie-Christine TIERS

Depuis 13 ans, je travaille en tant que Maquettiste-Exé Freelance essentiellement sur site, chez différents clients tels que Redcats Senior Brand, Idnovant, Publicis, Altavia... ce qui m’a permis d’acquérir une maîtrise complète de la chaîne graphique (du brief à la remise imprimeur), autant pour du catalogue que pour des documents Marketing Direct et newsletters, France et International, et ce en collaboration directe avec la Direction Artistique et la Conception Rédaction.



Mes compétences :

Qualités relationnelles

Flexibilité (possibilité de travailler sur site)

Rigueur

Maitrise de la suite Adobe CS5/6 et CC..Quark Xpre