Nathalie VANHEE

Création de la société en janvier 1998 (20 ans déjà !). Lancement privilégié par un "super" réseau constitué au cours de mes 10 ans de salariat :

3 SUISSES INTERNATIONAL, BLANCHE PORTE, QUELLE.

Mes clients en 20 ans ? quasi exclusivement les sièges parisiens. Parmi eux :

. CONDE NAST (Glamour, GQ, AD...)

. PRISMA media (Femme actuelle, GEO, Télé loisirs, PRIMA, ça m'intéresse...)

. MALESHERBES Publications, Groupe LE MONDE ( La Vie)

. BAYARD Presse (Notre temps, Notre Temps jeux, La Croix, Pèlerin...)

. EXPRESS-ROULARTA (L'EXPRESS, Mieux vivre Votre Argent...)

. MANDADORI (Pleine Vie , Grazia...)

. LE PARISIEN, Aujourd'hui en France

D'autres enseignes ? Pour n'en citer que quelques-unes : PHONE HOUSE, OFFICE DEPOT, ADL Partner, METRO, AVIVA, Ligue contre le cancer, Secours Catholique...

Jamais de prospection (en plus de 20 ans !!! ) : rien que du bouche à oreille et une vraie fidélité professionnelle (Ceux qui m'ont croisée un jour ne cessent de me recommander, parfois 25 ans après... MERCI à vous !).

En parallèle, reportages presse (La VOIX DU NORD, surtout : une grande famille).

Par cheminement logique : relation presse, conseil en médiatisation, organisation d'événementiels (location salle, gestion prestataires, objets publicitaires, conférence de presse, fichiers invités, promotion... ).

Votre com nécessite un coup de fouet ? Vous avez un événementiel à organiser ?

N'hésitez pas à me contacter : 06 12 79 81 24 !



Mes compétences :

Créativité, réactivité, bons réseaux...

Création

Marketing direct

Relations Presse