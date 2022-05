Je m'appelle Marie-Christine Tremblay, j'ai 27 ans d'expérience dans l'enseignement comme assistante administrative, 1 an dans l'association, et 6 mois dans l'entreprise.

J'aimerai retrouver le milieu étudiants car j'ai toujours aimé être en contact avec les jeunes. Actuellement, je travaille dans l'entreprise en CDD mais ne souhaite pas y rester.

Ayant suivi les étudiants M1 et M2 en communication, je serai ravie de pouvoir intégrer votre institut pour la rentrée septembre 18. De plus, je maîtrise les outils bureautiques depuis plusieurs années.

Je reste à votre disposition si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher

Microsoft Word

Quark Xpress