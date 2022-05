Marie Christine VACHERIAS/DONCQUE

En tant que direction de structure, numéro 2 en France, je recherche des leaders sur toute la France.

Création de votre propre entreprise, développement de votre groupe .



Des femmes des hommes d'âge divers qui souhaitent des revenus de 300 € à 5000€ et voir plus, bienvenue dans mon équipe "simplicité assuré".

Des retraités qui désirent améliorer leur train de vie, intégrer une équipe agréable. C'est tout ça avec la SARL Aloé, toutes les formations sont gratuites.



Secteur en pleine évolution 30% d'augmentation de CA entre 2014 et 2015

6000 conseillers en France aujourd'hui, dont 3000 dans ma propre équipe. "objectif 2016" 100 nouveaux conseillers par mois, évolution extrêmement importante.



Ne pas perdre de temps proWIN est exceptionnel et le marketing relationnel un métier d'avenir et de grande envergure.



proWIN encore primé cette année en Allemagne par la chambre de commerce et le premier ministre" sur les nombreuses valeurs humaines de la société Société numéro 1 en Allemagne.



Je reste à votre disposition pour toutes informations, je suis une autodidacte vraie et nature. J'aime aider les autres , apporter mon expérience et la surtout la partager.



Mes compétences :

Aider ceux qui veulent réussir

Capacité à amener les autres au succès