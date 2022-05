Marie Christine VANDAMME

Expérience de plus de vingt ans dans l'animation d'ateliers créatifs ( bricolage enfants, scrapbooking, aquarelle, bijoux, art floral....) et avec des publics très différents : particuliers (anniversaires à domicile), centres de loisirs, écoles, villages vacances, entreprises, maisons de retraite......

Ayant été pendant 2 ans l'animatrice des ateliers d'un magasin Picwic, je cumule aussi l'expérience du commerce.

Une de mes grandes qualités, c'est de savoir m'adapter à tous public et que depuis 2 ans, j'interviens sur les temps TAP auprès des municipalités ou centres sociaux.