Marie Christine VANHASSEL

J'ai débuté par la comptabilité pour finir en secrétariat



Après mon expérience dans le Garage Chauvin s'est suivie une période de chômage plus ou moins longue entre coupée par des petites formations et des petits boulots voir du bénévolat (club, colonie) dans le secteur de l'animation enfant.



A la suite de quoi, j'ai repris une formation dans le but de remise à niveau et d'atteindre une qualification de niveau IV.



Après être passée de la Sté Newline à Claude Ghislain Conseils, j'ai ressentie le besoin de changer d'orientation et surtout d'être en contact avec divers interlocuteurs, un réel besoin de relationnel et de diversification des tâches à accomplir qui n'existe pas dans le domaine de la comptabilité



Donc j'ai entreprie une formation en secrétariat de direction dans le but d'atteindre le niveau III de formation avec période de stage en entreprise de 6mois.

Celà m'a permis de faire un peu plus tard un remplacement dans l'association de mon stage "Roubaix Coté Commmerce" (gestion du centre ville au niveau du commerce) et m'a permis de faire ensuite un remplacement dans l'association Commerce et Quartiers (hors centre ville) de 5 mois et de signer semaine prochaine (20/3/07) un CNE.



Mes compétences :

Comptabilité

Formation

Monde associatif

Secretariat