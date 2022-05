Marie-Christine VIOLON

Depuis plus de 25 ans, j'ai exercé les fonctions de RESPONSABLE ADMINISTRATIVE COMPTABLE ET FINANCIERE au sein de PME (en multi-sociétés) dans divers secteurs d'activité tels que l'Hébergement Informatique, le Commerce de Gros, la Communication et les Arts Graphiques.



Directement rattaché au chef d'entreprise, j'ai été amenée à manager une équipe comptable (jusqu'à 7 personnes).



Mon expérience professionnelle m'a permise d'être autonome jusqu'à l'élaboration du bilan comptable, à gérer la trésorerie, mais également à gérer la paye (jusqu'à 110 salariés) et le juridique social.







Mes compétences :

ELABORATION DU BILAN COMPTABLE

Veille juridique

GESTION DE TRESORERIE

Déclarations sociales et fiscales

Contentieux

Management

Comité d'entreprise

BUDGET – CONTROLE DE GESTION

Administration du personnel

Octime

Ciel et pack office

Sage 100

Telnet

Comptabilité générale et auxiliaire

Etablissement de la paie

Multi-sociétés