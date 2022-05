Marie-Christine VIRON

Définition et mise en place de l'ensemble de la stratégie Marketing :



- Communications online et offline ciblées et pertinentes.



- Partenariats avec les institutionnels, les grandes entreprises, les grandes écoles et les universités.



- B2B : génération de leads, événements Clients, supports de vente.



- Monitoring de l'activité et adaptation de la stratégie en fonction des résultats.



- Garantie du respect de la charte de la marque dans toutes les communications



Mes compétences :

Veille concurrentielle

Marketing opérationnel

Management

Marketing

Marketing stratégique

Marketing digital

Analyse web

Stratégie digitale

E-commerce

CRM analytique