Marie Christine WATSON

Après 28 années passées dans la meme entreprise avec la securite de l emploi...un congé individuel de formation m a permis d exercer le métier que je fais aujourd hui ! du courage et une bonne et sérieuse reflexion m ont permis de franchir le pas ....



Aujourd'hui , a mon compte et indépendante !

Apres une très bonne expérience dans une agence du Calvados, et une dans une agence d Evreux.

Agent mandataire indépendante pour le réseau immobilier OptimHome, je suis a votre disposition, pour trouver avec vous le bien que vous recherchez, ou vendre votre bien immobilier.

Mon secteur d'activité étant Evreux et un rayon d'environ 20 km autour d Evreux,voir un peu plus loin.



Je suis aussi disponible pour vous donner tous conseils pour l'achat ou la mise en vente de votre bien immobilier.



Je suis à l'écoute de toutes propositions d'embauche sérieuses, en rapport avec l'habitation, la déco,les travaux de la maison ,la formation et le travail en équipe.



Mes compétences :

Rigueur