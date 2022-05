Zaroual LAURENT

En recrutement actif de LEADERS femmes et hommes, impliqués et ambitieux capables de revoir en permanence leurs objectifs personnels à la hausse.





Aucun a priori de profil de ma part, contactez moi, discutons ensemble d'une possible collaboration et décidons de la suite à donner



Deux seules conditions: Motivation et implication



Statut indépendant sans aucun lien hiérarchique



Connaissances en immobilier non obliagtoire

Formation coaching et accompagnement assurés par moi même



Mise en place d'un plan d'actions à court, moyen et long terme visant à accroitre le Business de chaque membre de l'équipe -



Projet de développement local, national et international



Mes compétences :

Leader

Immobilier

Développement personnel

Business development

Détermination

Ambition

Animation de réunions

Pilotage d'entreprise

Pilotage d'équipe

Gestion du stress

Planification

Gestion de la relation client

Gestion administrative

Coaching d'équipe

Management

Coaching individuel

Formation commerciale

Gestion de la formation

Autonomie