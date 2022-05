Olivier LAFFARGUE

06 85 93 78 35

olaffargue@valority.com



RESPONSABLE D 'AGENCE

Résultats sur 2011: 4éme agence sur le réseau



2013: CONSEILLER SENIOR



- 12 ans d’activité professionnelle en Immobilier

- Fonction d’encadrement et de management de proximité

- Expérience confirmée dans la négociation et l’expertise immobilière

- Solides connaissances en droit Immobilier, droit de la construction et de l’urbanisme et fiscalité immobilière.

- Ingénierie patrimoniale et gestion immobilière.



D.U. 3ème Cycle de Droit en Expertise Judiciaire Immobilière

Faculté de Droit IFREIM, Aix-en-Provence (13)





Une vidéo (2009) dans laquelle je présente notre métier de conseiller en gestion de patrimoine, soit vous allez sur google et inscrivez mon nom et prénom

soit le lien direct: http://www.tivipro.tv/chaine_sshome.php?id=5509



Bonjour a tous et toutes.



Ma présentation:



Ma première passion est mon métier que j'exerce depuis plus de 10 ans, c’est mon dada, j’adore résoudre les problématiques dans les domaines de la fiscalité, le droit, la succession, l’immobilier, l’économie et la finance. j’ai choisi la gestion patrimoniale, et m'épanouis dans une structure idéale, en quelques mots :



1/ Pour son expérience, spécialisée depuis plus de 25 ans dans la gestion immobilière et financière, 2/ Pour sa position nationale, 3/ Pour la puissance du réseau national avec plus de 200 conseillers salariés compétents; encadrés, formés, 4/ Pour son expertise et son excellence ;



I/ INDÉPENDANCE

Nous sélectionnons les solutions auprès de différents partenaires (les signatures les plus prestigieuses)

II/ UNE SOLUTION PERSONNALISÉE

L’écoute, nous prenons le temps d'écouter notre interlocuteur, d'identifier ses motivations avec une analyse fiscale et patrimoniale de sa situation.

Nous sélectionnons rigoureusement des solutions et adaptons avec vous celle qui correspond le mieux.



NOUS INTERVENONS DANS 4 GRANDS DOMAINES DE LA GESTION DE PATRIMOINE



L’IMMOBILIER, nous maitrisons l’ensemble des cadres fiscaux.



LES PLACEMENTS FINANCIERS, nous apportons un conseil judicieux sur tous les domaines des placements financiers.



Nous vous conseillons et vous apportons les solutions les plus adaptées à votre projet de vie en matière de financement.



Nous vous orientons pour LA GESTION locative de vos biens Immobiliers.



Je vous invite simplement, à m’exposer en quelques lignes vos objectifs à court, moyen ou long terme, je me rapprocherai de vous pour en parler de vive voix et faire plus ample connaissance.



Mes compétences :

Assurance

Banque

Banque assurance

Conseil

Défiscalisation

Finance

fiscalité

gestion de patrimoine

Immobilier

Investissement

Management

Manageur

Placement immobilier

Recrutement