Olivier LAFARGUE

25 ans de management dans des entreprises internationales multisites (Europe, Asie, Amérique du Nord et du Sud), ), actuellement aujourd’hui Directeur QHSE d’Euroserum (groupe SODIAAL), leader des lactosérums déminéralisés infantiles.

Homme de terrain, aimant le contact et le travail en équipe, bon manager à la fois curieux, ouvert et pragmatique, j'apprécie aussi les contacts avec les clients et les fournisseurs.



Mes compétences :

6 SIGMA

Amélioration Continue

Asie

Audit

BRC

Chine

Conseil

GMP

HACCP

International

kaizen

Lean

Manager

Multisites

Qualité

Voyages

Hygiène et sécurité alimentaire -HACCP/ISO22000