Dekra CERTIFICATION FRANCE

DEKRA est le leader européen de l’inspection, du test, de la certification, des services et de la gestion des sinistres dans les domaines de l’automobile, du transport et de l’industrie. Crée en 1925, le groupe compte plus de 39,000 employés dans le monde.



Grâce à ses nombreux auditeurs spécialisés, DEKRA Certification est la filiale dédiée aux audits et à la certification :

• Elle offre une large gamme de prestations dans les domaines de la qualité et de la performance, de l’environnement, de la santé et la sécurité au travail, ainsi que dans les domaines de la responsabilité sociétale et environnementale (RSE).

• DEKRA Certification audite et certifie sur de nombreux référentiels : ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, EN 9100, IATF 16949, ISO 27001, ISO 22000, IFS (Food, Logistique, Broker), BRC, ISO 22716, CACES®, Fluides frigorigènes, diagnostiqueurs immobiliers, etc.

• Nous couvrons tous les secteurs d’activités : automobile, aéronautique, agro-alimentaire, cosmétique, systèmes d'information, services, industrie …DEKRA Certification est un organisme certificateur reconnu. Nous sommes accrédités par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation) selon l’ISO 17020 (inspection), ISO 17021 (certification de système de management), ISO 17024 (certification de personnes / compétences), ISO 17065 (certification de produits et services)…, Nous disposons également d’un agrément ministériel et d’une notification européenne. Nos clients bénéficient ainsi de certificats reconnus nationalement et internationalement.



Dans une véritable atmosphère collaborative, DEKRA Certification fait de la compétence de ses collaborateurs une priorité. Spécialisés en qualité, environnement, aéronautique, automobile, sécurité des aliments, énergie,…, ils possèdent tous un savoir-faire pointu.



En pleine croissance, nous souhaitons étoffer notre équipe et nous sommes actuellement à la recherche d’auditeurs qualifiés, prestataires ou salariés, sur tous les référentiels, dans tous les secteurs d’activité, et dans toutes les zones géographiques.



Chiffres clés pour 2016 :

• 2.9 Milliards d'euros

• Plus de 39 000 collaborateurs

• Présent dans plus de 50 pays sur les 5 continents

• Plus de 100 000 clients



