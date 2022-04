Guillaume FRANCOIS

Fort d'une expérience de plus de 10 ans dans différents secteurs d’activités, j'ai acquis de solides compétences dans la gestion de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. J'ai notamment géré les non-conformités, les situations dangereuses et les accidents en analysant les causes et en mettant en place les plans d'action. J'ai également contribué au renouvellement des certificats ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.



Au cours de mes différentes missions, j’ai fait preuve d’adaptabilité et de perspicacité afin de comprendre rapidement la problématique des différentes structures et d’y apporter des réponses pragmatiques. Associées à ma formation en management QSE, cela me permet de maîtriser les risques opérationnels d’une entreprise et de mettre en place les mesures de préventions associées.



Si vous avez des projets en QHSE, je pourrai m'intégrer rapidement au sein de votre société et contribuer à améliorer vos performances.



Mes compétences :

Analyse de risque

Iso 14001

Qualité

Ohsas 18001

Iso 9001

Sécurité

Environnement

Veille réglementaire

Formation

Arbre des causes