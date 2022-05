Tcicourtage.com COURTIER

TCIcourtage.com est une société jeune et dynamique, qui met à votre disposition un site gratuit, offrant la sécurité d’avoir enfin la meilleure proposition en fonction de votre projet immobilier. Professionnalisme, dynamisme et disponibilité sont les mots d’ordre de la société !!

TCIcourtage.com, dont le siège social est situé à Nîmes (30) vous propose son formulaire en ligne de demande de prêt, gratuit et sans engagement vous permettant de bénéficier de taux négociés à des conditions préférentielles (grâce au volume important de dossiers traités par notre intermédiaire) auprès de nos banques partenaires.



Vous avez déjà des prêts en cours … avec nos formules de rachat de crédits toutes vos mensualités peuvent être revues à la baisse.



Vous êtes un professionnel de l’immobilier, notre site vous permet de vérifier l’enveloppe et la faisabilité du projet de vos clients sans payer de frais de dossiers et en récupérant une commission bancaire (voir espace partenaire). Bien plus qu’un simple outil de communication, celui-ci vous permettra d’augmenter le taux de concrétisation de ventes. Voilà comment les professionnels pourront avoir la possibilité de mettre enfin les banques en concurrence et de maitriser ce qui ne pouvait pas l’être auparavant.





Tél : 04.66.40.15.56

Fax : 09.70.06.88.91

Mail : contact@tcicourtage.com



