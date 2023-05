Agence spécialisée en communication internet, en création ou refonte site internet professionnels et en référencement naturel en page 1 de Google, le Groupe Vas-y !, désormais présent en Europe, aux Etat-Unis et au Canada, accompagne ses clients dans leur développement internet et apporte une solution concrète et fiable à leur besoins de visibilité, de référencement naturel et de communication, au meilleur prix du net, et dans n'importe quelle langue.



De la création de sites internet professionnels, au référencement naturel, en passant par le marketing ou la publicité, quel que soit votre besoin en matière de communication internet, vous disposez d’une équipe professionnelle qui saura vous apporter une aide indispensable, dans la création de votre site vitrine ou de votre boutique en ligne ou dans le travail de notoriété, de visibilité et de référencement naturel dont vous avez besoin pour développer votre activité.



Nos solutions de référencement naturel permettent d'augmenter significativement le trafic d'un site internet.



Quel meilleur outil de promotion que Google , Bing Qwant et autres, pour communiquer sur internet, gagner de l’argent avec votre site, développer votre notoriété, imposer votre nom ou votre marque ?



Plus votre site sera vu souvent dans les premiers résultats des recherches effectuées par les internautes dans votre domaine d'activité, plus vous aurez de chances d’obtenir de nouveaux clients ou de nouvelles commandes !



Pour réussir sur internet, la solution est simple, il faut que des internautes visitent votre site!



Mais pour obtenir des clients ou des internautes, il faut des clics et pour avoir des clics, il faut de très nombreux liens, référencés dans les premiers résultats, pour que vos clients potentiels et que les internautes puissent entrer sur votre site le plus souvent et le plus régulièrement possible.



C’est la raison pour laquelle le Groupe Vas-y ! met à votre disposition son savoir faire en référencement naturel pour vous permettre de positionner votre site dans les premiers résultats sur des dizaines, des centaines ou des milliers de résultats de recherche différents.



Avec nos solutions de référencement naturel,et grâce à notre technologie unique, votre site sera visible autant de fois que nécessaire et autant de fois que vous le désirez, à tous les endroits stratégiques de votre communication internet et de vos besoins de visibilité.



Avec nos solutions de référencement naturel, le coût d'acquisition du clic ciblé est 10 fois inférieur en moyenne, à celui généré par du lien sponsorisé de type Google Adwords.



En affichant votre site dans des dizaines, des centaines ou des milliers de résultats de recherche différents, vous toucherez régulièrement une nouvelle clientèle à la recherche du produit ou du service que vous proposez.



Mais nous pouvons aller encore plus loin et cibler votre clientèle selon son age, sa profession, ses centres d’intérêt, ses passions, etc…, et faire apparaître votre site dans les premiers résultats de Google, sur des dizaines, des centaines ou des milliers de résultats différents liés à votre cible, sous forme de liens présents dans les premiers résultats de Google, que la recherche soit ou non en rapport avec votre activité.



Nous pouvons également positionner votre site dans les résultats de recherche de vos concurrents.



Le tout dans le plus pur respect des règles d'éthiques de Google et des moteurs.



Alors pourquoi vouloir payer plus cher ailleurs ?



Vous souhaitez sortir de l’ombre ? vous avez besoin d’en savoir plus ?



Appelez nous au 09 67 80 73 49 ou contactez nous par mail: contact@vas-y.fr



