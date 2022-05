30 ans dans la même société, modéliste en textile ameublement ( housses fauteuils, canapés et clic clacs).

confection en production

couturière, retoucheuse en habillement.



Je viens de suivre une formation de 6 semaines en montage et retouche habillement au centre de formation INFORMA et un stage de 4 semaines dans un centre de retouche.



Mes compétences :

Minutie et organisation

Sérieuse et le soucis d'assumer mes missions