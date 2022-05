Marie CHUPIN

J’ai été employée dans le domaine de la grande distribution pendant 10 ans. Responsable adjointe depuis 2010 au rayon bazar, hifi et culture. Dans mon métier le service auprès des clients, les renseigner, les conseiller, leur trouver des solutions en cas de problème, me plait vraiment. J’aime être polyvalente, je suis dynamique, réactive et m’intéresse à tout.



Aujourd’hui je suis convaincu que mon expérience dans le commerce m’a apporté beaucoup sur la relation client. J’ai acquis plusieurs compétences comme l’aisance physique et téléphonique au prés des clients, des fournisseurs. Mais aussi la gestion du travail du stress, l’organisation, le travail en équipe…



C’est pour cela que je souhaite m’investir dans un domaine professionnel qui me motive vraiment, me donner un nouveau challenge.



Travailler dans votre entreprise serai pour moi l’opportunité de poursuivre et de développer ma vie professionnel. Je suis à votre disponibilité pour un entretien afin de vous expliquer mes motivations.