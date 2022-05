Marie CHUPIN

NATURE ET STRATEGIE est une groupe qui fédère aujourd'hui 4 sociétés filiales : Fleur des Mauges, Laboratoire ALVEND, Compoir des Lys, Armille.

Nous sommes spécialisés dans le développement, la fabrication et la distribution de produits ménagers et cosmétiques écologiques et biologiques, ainsi que divers autres produits de bien-être.

Le groupe compte 4 sites situés dans le Grand Ouest.

Fleur des Mauges et Armille

sont des sociétés de Vente à Domicile.

Comptoir des Lys

est centrée dans la distribution en réseaux spécialisés (magasins bios, jardinerie, droguerie, pharmacie...).

ALVEND laboratoire

offre des solutions sur-mesure pour la fabrication à façon de produits ménagers et produits cosmétiques écologiques et biologiques.





