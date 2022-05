Marie CITERNESCHI-GUICHOU

Après avoir fait une Ecole Supérieure de Gestion (option gestion financière) à Genève spécialisée dans l’hôtellerie et le tourisme, j'ai eu la chance de travailler dans les services financiers de prestigieux hôtels en Suisse, France et Monaco.



Hors hôtellerie j'ai également travaillé comme Credit Manager et Adjointe de trésorerie chez Thales (Temex SA) spécialisé dans la conception, fabrication et la commercialisation de composants en radio téléphonie.



Depuis 2011, je travaille au sein du service financier de Mecachrome France, tout d'abord comme Responsable de la comptabilité Fournisseurs et depuis Septembre 2013, comme Responsable de la trésorerie Groupe.