Marie Claire BOJARA

Bonjour; Je suis mandataire en immobilier sur le 02. prospection sur les villes suivantes, guise; bohains en vermandois, saint quentin, laon, chauny et les environs proche



la prospection pour la recherche des biens à vendre. l'estimation des biens la rentrée de mandats de vente, conseil en décoration pour vendre ( diplômé home staging 2011) .



mes biens sont mis en ligne sur plus de 100 sites et sous sites internet; plus un portefeuille acquéreur.

je fais visiter les biens aux futurs acquéreurs; étudie avec eux le montant du prêt possible

je suis a leur écoute afin de présenter les biens adéquates a leurs demandes .



en cas de rénovation je recherche des entreprises pour les devis .



en partenariat avec un courtier , nous recherchons pour eux les meilleurs taux et assurances de prêt.



lissage de crédits en cas de credits voiture ou consommation afin d'obtenir votre prêt immobilier.





DISPONIBLE 7 jours sur 7.



vente sur plans , défiscalisation



partenaire pour la vente des biens à l'étranger .



portefeuille de biens sur demande.





Mandataire en regroupements de crédits



restructurations de prêts en consommation ou hypothèques tous les dossier

indépendants, professions libérales, personnes fichés bancaires; sci en difficultés.



rapide et réponse de faisabilité immédiat par téléphone.





je me déplace chez le clients pour rechercher les dossiers

,je trouve la solution la mieux pour vous pas de limite d'âges ainsi que pour les assurances



la réactivité dans le dossier est important, être à l écoute du client, de son avenir, pouvoir le rassurer afin de trouver une solution rapidement mais surtout dans la durée



Nouvelle activité Prêt réméré pour vous il est impossible de régler vos échéances de prêt immobilier, votre maison risque d'être vendue aux enchères je peux trouver une solution à votre problème rapidement contacter moi par téléphone au 06.69.37.80.90



1982 à 2006 management d'une équipe



2006 à 2009 vente sur plans, négociatrice en agence et rachat de crédits



2010 diplôme Maitre REIKI énergie universelle (relaxation , lâcher prise , stress)



2011. diplôme de home staging. conseil en remise en valeur de votre maison afin de la vendre rapidement.



2012 diplômé de neuro coaching

2012 diplômé Master Profiling

2013 diplômé en PNG



Mes compétences :

Immobilier