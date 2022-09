Marie Claire CESARI (MARIE CLAIRE DEIXONNE ÉPOUSE CESARI)

J étais coach thérapeute de vie, aujourd'hui j aimerai faire médiateur social, comme formation pour pourvoir aider et à comprendre leurs situations et de conflits. Pour mieux les faire avancer et pourvoir les aider à trouver des solutions que ça soit en couple, famille, seule. J aime être une personne qui est là pour les comprendre que ca soit en communication et à l écoute des autres. C est un métier que j aimerai à accomplir. Voilà ma description futur professionnelle. J aimerai si par la suite l exercer vers le centre de la France qui est par exemple Paris comme toucher le sénat ou bien la défense pourquoi pas. Voilà mon ambition professionnelle. Je suis intéressée que par le professionnel et non autres choses malveillantes, s'abstenir, merci par avance.